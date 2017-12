Obama a Bbc, attenzione a uso irresponsabile social media

L'ex presidente Usa Barack Obama torna a mettere in guardia con l'uso irresponsabile dei social media in una intervista speciale alla Bbc, la prima da quando ha lasciato la Casa Bianca.

Obama, come largamente anticipato, è intervistato dal principe Harry. L'uso irresponsabile dei social, ha spiegato Obama, sta distorcendo la capacità dell'opinione pubblica di comprendere questioni complesse e sta diffondendo false informazioni. Obama ha già criticato in passato l'uso eccessivo dei social media, caratteristico del suo successore Donald Trump, senza tuttavia mai nominare il tycoon.

L'ex presidente ha poi fatto riferimento a "tutto il lavoro che non è stato portato a compimento" durante il suo mandato, esprimendo "preoccupazione per come gli Usa si stanno muovendo" ma sottolineando che "c'è serenità". "Non ho fatto molte interviste, ma è stato divertente", ha commentato dal canto suo il principe Harry.