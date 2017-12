Navalni esce da presidenziali russe 2018

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Alexei Navalni non potrà candidarsi alle presidenziali in Russia del marzo 2018 e lancia un appello al boicottaggio attirandosi le minacce di ritorsioni da parte del Cremlino. La Commissione elettorale centrale ha votato all'unanimità l'esclusione del blogger dal voto che lo avrebbe visto correre contro il presidente Vladimir Putin che si ripresenta per un quarto mandato, stavolta come indipendente. In realtà il leader dell'opposizione russa era già implicitamente escluso d'ufficio dalla corsa elettorale, a causa di una condanna per un caso di frode, e avrebbe potuto partecipare solo se gli fosse stata data una dispensa speciale o se la sua condanna fosse stata annullata. Ma l'esclusione è comunque considerata dall'opposizione come una decisione politica.