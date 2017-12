Catalogna: Re a nuovo parlamento, basta con scontro

(ANSA-AP) - MADRID, 24 DIC - Felipe VI, re di Spagna, ha utilizzato il suo tradizionale discorso della vigilia di Natale per chiedere al nuovo parlamento catalano di non perseguire ancora la strada della secessione.

Nel corso del suo intervento, trasmesso dalla tv, Felipe ha osservato che "la strada da seguire non può di nuovo portare allo scontro o all'esclusione, che come ormai sappiamo generano discordia, incertezza ed angoscia". Felipe ha aggiunto che il leader catalani "devono pensare ai problemi di tutti i catalani, rispettando la loro diversità e pensare responsabilmente al bene di tutti".