Catalogna: Puigdemont,Natale a Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Carles Puigdemont passerà il Natale a Bruxelles. Lo ha fatto sapere il suo legale, Jaume Alonso Cuevillas, secondo quanto riporta El Pais.

"La comunicazione via internet non può sostituire la presenza fisica", ha poi aggiunto spiegando che "l'unica opzione è quella di tornare per essere investito", dopo i risultati delle elezioni, anche se rischia l'arresto.

Il legale di Puigdemont ritiene che l'ex presidente della Catalogna "sia disposto a tornare", ma deve valutare "se può fare più lavoro dentro o fuori: è una decisione politica che deve essere presa nei prossimi giorni", ha precisato.