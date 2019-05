Il 'parco dell'oblio' Roma che non c'è

l comitato promotore de il “Parco che non c’è Roma Est ” è nato informalmente intorno alla fine del 2017 per raccogliere nel tempo cittadini , associazioni e istituzioni intorno alla questione Opere di compensazione a Roma est relative alla ferrovia ad alta velocità realizzata nel 2004.

Dalla ex Snia, passando per la Rustica e arrivando a Gabii, secondo un progetto comunale del 2004, sarebbe dovuto sorgere un grande parco archeologico-naturalistico, come opera di compensazione ambientale per la linea ad Alta Velocità Roma Napoli, ad oggi ottobre 2018 , non si è visto quasi nulla, qualche lampione pezzettini di ciclabile intorno alle stazioni.

“Lo scopo del nostro percorso – informa Cinzia Paolino dell’Associazione Sguardoingiro (via Mario Chiri 49 00177 Roma, Collatino) oltre a interloquire con le istituzioni , vorrebbe “mappare” man mano tutto il parco che non c’è e realizzare varie tappe come questa del 14 ottobre 2018 e come quella del 25 marzo 2018 dove abbiamo attraversato il tratto della Serenissima, per conoscere tutti i gruppi già attivi sul territorio per godere delle evidenze archeologiche antiche e sensibilizzare più persone possibili ad una risoluzione di questa incresciosa assenza di risposte. Si sta già ipotizzando un evento a Gabii per la fine di ottobre. In questi momenti vogliamo inoltre presentare progetti sullo sviluppo del parco già pronti , quindi già pagati dal comune di Roma solo da attuare, in particolare abbiamo selezionato il ‘Percorso Ciclopedonale integrato’, perché reputato quello più sostenibile e moderno”.