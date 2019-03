"Vedere senza essere visti" Come si addestra un Rambo italiano

"Te la senti di seguire un'esercitazione delle Forze Speciali dell'Esercito?" Non me lo faccio ripetere due volte, corro a casa a preparare la valigia. Mentre scelgo con cura vestiti adatti a questa avventura, inizio a immaginare lanci con il paracadute, elicotteri, gommoni. Valigia chiusa, mi metto sul treno direzione Livorno, Caserma Pisacane, sede del 185' RRAO, Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi, Reggimento di Forze Speciali dell'Esercito Italiano ad elevata connotazione Intelligence. Al mio arrivo mi accoglie il comandante Andrea Vicari che mi racconta la storia del Reggimento e mi illustra le attività che faranno i suoi uomini nelle prossime due settimane. L'esercitazione Blizzard I serve a testare le capacità in ogni teatro operativo: dall’ambiente montano a quello anfibio, da quello desertico a quello mediterraneo e continentale.