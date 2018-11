Sono 5 milioni i poveri, tanti i bambini. Viaggio tra chi li aiuta

Sono oltre cinque milioni i poveri in Italia, l’8,4% della popolazione residente. Un dato in aumento costante nel tempo: in dieci anni la povertà assoluta è infatti aumentata del 182%. Degli oltre 5 milioni di poveri, un milione 200 mila sono bambini e ragazzi. La lotta alla povertà può contare su un articolato sistema di misure, piccole e grandi, per lo più sconosciute e invisibili al grande pubblico, che fanno però la differenza in qualità della vita per tante persone e famiglie.

A promuovere questi interventi, diffusi in modo capillare sull’intero territorio nazionale, sono enti locali, organizzazioni del non profit, aziende, comunità. Spesso lavorano in stretta e fruttuosa collaborazione. La povertà non è solo una questione monetaria. Può essere educativa, abitativa, sanitaria. Contro i tanti tipi di povertà il territorio si mobilita ed ecco nascere progetti per facilitare il ricollocamento nel mondo del lavoro, per poter assicurare un pasto al giorno, per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie, per offrire un tetto a chi dorme per strada.