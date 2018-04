Il restauro per i 500 anni dalla morte di Leonardo

Conservato dalla Biblioteca Reale di Torino dal 1893, il manoscritto di Leonardo è stata oggetto di traversie. Passata di mano in mano di collezionisti fin dalla morte dell’artista avvenuta nel 1519. Nel XVIII secolo il ‘Codice’ approdò alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, da dove fu trasferito, per ordine di Napoleone, all’Institut de France di Parigi. Per essere poi acquistato e donato ai Savoia e quindi approdare a Torino. In corso la diagnosi e le terapie dei ricercatori dell’opera di Leonardo per il restauro entro il 2019, in occasione dei 500 anni della morte dell’artista.