L’ospedale del libro ha 80 anni, servizio fra cure e prevenzione

L’Istituto per il restauro del libro compie quest’anno 80 anni. E’ nato, col nome di Istituto di patologia del libro, nel 1938 per iniziativa del bibliotecario Alfonso Gallo che lo diresse fino alla sua morte, avvenuta nel 1952. Lo scopo iniziale dell’Istituto, che ha sede a Roma, zona Viminale, era di unire lo studio del libro da un punto di visto storico e delle sue componenti materiali con le discipline scientifiche.

Il principale interesse dell’Istituto - oggi chiamato Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (Icrcpal), diretto da Maria Letizia Sebastiani – è la ricerca, la conservazione e il restauro dei materiali librari conservati nelle biblioteche italiane, e non solo. Gli utenti dell’istituto sono enti pubblici. Fa parte degli Istituti centrali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Si tratta, per il patrimonio di conoscenze e competenze, del primo ed unico istituto di questo tipo in Italia e in Europa, punto di riferimento internazionale e un modello istituzionale cui ispirarsi.

Per oltre mezzo secolo all'Istituto si sono svolte ricerche relative alla ricostruzione della storia tecnologica del libro. Un’attività ripresa e sviluppata a partire dagli anni ’80 all’interno di una disciplina - l'archeologia del libro - che ha come obiettivo la ricostruzione della cultura materiale nella manifattura del libro antico.

I laboratori dell’Icrcpal si occupano della conservazione preventiva e dell'intervento di restauro vero e proprio. L'attività di ricerca è svolta in stretta collaborazione con le principali istituzioni nazionali e internazionali che operano nel settore: dal Consiglio nazionale delle ricerche alle Università, alle organizzazioni internazionali impegnate nel campo della conoscenza e della conservazione del libro antico e moderno. www.icpal.beniculturali.it