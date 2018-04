Libro sacro nascosto alla violenza dell’Isis, ora è curato a Roma

Nascosto e murato in uno scantinato dai sacerdoti per essere salvato dalla violenza dell’Isis. Lì – nella Chiesa siriaca-cattolica Vergine Maria a Qaraqosh, nel Kurdistan iracheno - è stato trovato un manoscritto sacro, insieme ad un’altra trentina di pubblicazioni. Ora il libro è a Roma per essere restaurato.

L’importante scoperta è avvenuta per caso lo scorso anno e il libro è stato consegnato dall’Arcivescovo di Mosul, monsignor Yohanna Butros Mouchè, ai volontari di Focsiv-Volontari nel mondo che l’hanno portato in Italia nell’ambito di un progetto realizzato in collaborazione con ‘Verderame progetto cultura’ e il Ministero dei beni culturali. Focsiv è nel paese da alcuni anni per attività volte appunto al recupero e alla tutela del patrimonio culturale. Qaraqosh, famosa per le sue chiese antiche, ha subito una completa distruzione e le chiese stesse sono state le vittime privilegiate della furia dell’Isis; molte le case dei sacerdoti bruciate, così come sono stati dati alle fiamme centinaia di libri e manoscritti sacri.

Attualmente il libro salvato si trova all’Istituto Centrale per il Restauro e della Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (Icrcpal), a Roma, sottoposto alle cure degli specialisti che stanno esaminando ed analizzando il suo Dna, le caratteristiche della carta, i pigmenti, i fili con cui è stato cucito. Tutte indagini scientifiche tali da permettere un recupero il più possibile rispettoso della sua autenticità.

Si ipotizza che il manoscritto cartaceo sia del XV-XVI secolo. Contiene preghiere per il rituale delle festività pasquali. E’ scritto in aramaico con un carattere siriaco in rosso e nero. E’ costituto di 116 pagine, arricchito con alcuni disegni di simboli religiosi. Ha una legatura in cuoio con copertina in legno.

I ricercatori dell’Icrcpal stanno studiando anche i possibili innesti di materiali compatibili delle parti mancanti. Il libro è giunto a loro in condizioni critiche: molte le macchie di umidità e di sporco che lo compromettevano; presenti al suo interno anche numerosi insetti. Non si conosce il nome dell’autore e, secondo gli esperti, nel corso dei secoli è già stato sottoposto a restauri con inserimento di pagine che sostituivano forse le originali andate perdute o usurate con il tempo.

Una volta restaurato – la fine dei lavori è prevista entro l’anno - il manoscritto tornerà in possesso dell’Arcivescovo di Mosul. Ritornerà nel suo paese in una scatola dove verrà conservato.