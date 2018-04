Le esperienze oltre confine, dalla tutela del corano alle 'Biblioteche del deserto'

Un’attività che supera i confini nazionali quella dell’Icrcpal. In ottant’anni, le esperienze all’estero hanno caratterizzato il suo lavoro. Da segnalare che l’Istituto, fra l’altro, fa parte del gruppo di lavoro per la conservazione dei rotoli del Mar Morto ed è stato individuato come responsabile del progetto di recupero dei frammenti membranacei di Corano, risalenti al VII e VIII secolo, fortunosamente venuti alla luce nella Grande Moschea di San';a in Yemen.

L’Istituto partecipa poi al progetto “Biblioteche del deserto” per la salvaguardia del vasto patrimonio di manoscritti arabi (oltre 30.000) localizzati in Mauritania e in buona parte nelle cosiddette villes anciennes di Ouadane, Chinguetti, Tichitt e Oualata, città che figurano nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Questo eccezionale patrimonio è legato all’importanza storica dei quattro insediamenti, un tempo eminenti centri di cultura lungo le piste carovaniere sub-sahariana.

Ha rapporti di collaborazione da anni anche con il Giappone, che si sono confermati negli ultimi tempi, per lo studio fra l’altro della carta orientale. Fra gli altri paesi coi quali l’Icrcpal partecipa, molto spesso in progetti di tipo formativo, anche la Cina, l’Argentina, l’Egitto, la Germania.