Come si degrada un libro, testimonianze al Museo

Il Museo dell’Icrcpal nasce con l’istituto. Dal 1938 è luogo di raccolta di reperti che illustrano la manifattura del libro e il suo degrado.

All’interno, c’è uno spazio ad hoc, un laboratorio dove è possibile toccare con mano i materiali utilizzati per il restauro e conoscere, attraverso documentari, recenti e meno recenti, l’evolversi della storia istituzionale e gli interventi più impegnativi che hanno coinvolto i ricercatori dell’Istituto. Nel corso degli anni, il Museo ha predisposto nuovi allestimenti in grado di rispondere alle esigenze didattiche ed informative di ogni fascia di età.

Papiro, carta, pergamena, legno, cuoio e metalli sono alcuni dei materiali di cui sono costituiti i documenti più antichi e le loro legature. Sia i libri sia i documenti si deteriorano con il tempo. Il naturale invecchiamento, spontaneo e irreversibile, è accelerato da diversi fattori come la conservazione in luoghi non idonei, guerre, alluvioni, incendi, usi scorretti, restauri impropri.

Il percorso museale si articola in tre sezioni dedicate: a materiali e tecniche di manifattura dei documenti antichi; ai danni e ai molteplici fattori che li causano; alla prevenzione e al restauro.

Il Museo al momento è in fase di riallestimento e non è accessibile. La riapertura è prevista nei prossimi mesi.