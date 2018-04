Scuole e ricostruzione pubblica al palo

Scuole materne e primarie, nonostante almeno 44 milioni siano disponibili dal 2013-2015, restano ancora nei MUSP, i moduli ad uso abitativo provvisorio allestiti nell'emergenza del 2009 per il rientro a scuola degli studenti a settembre. L'ANSA aveva descritto la situazione già nel reportage di un anno fa.



La scuola De Amicis, un simbolo dell'Aquila, quella che era stata scelta da Amiche per l'Abruzzo come destinazione della loro raccolta fondi, è ancora ferma, "sub iudice" per ricorsi e controricorsi delle ditte. Entro maggio dovrebbe arrivare la sentenza.



In un caso sono cominciati i lavori, presso la Mariele Ventre di Pettino, e nella frazione di Arischia si procederà in tal senso a breve. "Abbiamo sbloccato noi questi lavori", tiene a precisare Guido Quintino Liris, vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche dell'Aquila con la nuova giunta Biondi (da giugno 2017). "Per il resto siamo fermi per vari motivi. Quello delle scuole non ricostruite è il nostro cruccio. Quando siamo arrivati noi la ricostruzione pubblica era all'anno zero, anche perché - sostiene Liris - negli uffici tecnici comunali c'era una distribuzione di organico del tutto sbilanciata sulla ricostruzione privata, a svantaggio della pubblica. In questo modo cinque tecnici da soli più di tanto non riuscivano a fare. Inoltre c'è un problema che il Governo deve sbloccare: qui all'Aquila come in altri territori terremotati non si può procedere per la ricostruzione pubblica con le stesse norme valide a livello nazionale. Bisogna semplificare, facilitare gli appalti. Devono partire le opere, poi si possono anche militarizzare i controlli in corso di lavori, ma intanto le opere devono partire, altrimenti non si uscirà dal pantano in cui siamo. Con il 70% dei palazzi vincolati dai Beni culturali, serve un sistema straordinario o emergenziale per procedere".

A nove anni dal sisma e in un territorio a rischio che non ha mai smesso di tremare, sono state fatte le verifiche di vulnerabilità delle scuole? Anche qui ci si aspetterebbe di meglio. Queste indagini sono state affidate quasi tutte alle società che hanno vinto le gare, in diversi lotti. Sulla base dei primi dati giunti, il sindaco Biondi ha dovuto chiudere due scuole, ad Arischia e Preturo, per dati che sembravano essere sullo zero.



"I risultati che fornivano società diverse erano però da uniformare e così abbiamo incaricato l'Università dell'Aquila di fare una regia e coordinare i risultati. Gli indici che stiamo ottenendo sulle scuole sono superiori allo 0,6 e quindi li riteniamo abbastanza rassicuranti, considerando che si tratta di edifici costruiti prima delle norme antisismiche. Certo non è un valore come 1, che sarebbe l'optimum".