Il centro storico dell'Aquila ancora fantasma

Nel centro storico dell'Aquila, dove il 70% degli edifici è vincolato dai Beni culturali, la ricostruzione di questi palazzi sotto l'egida della Sprintendenza è avanti, quasi ultimata. Restano indietro altre abitazioni in molte zone del centro dell'Aquila.

Purtroppo però, anche a fronte di palazzi finiti, tardano a rientrare i residenti e le attività commerciali perché è difficile vivere in un megacantiere. E per questo si obietta da più parti la mancanza di una "regia" nella ricostruzione.



Con il Comune a guida Cialente era stata privilegiata la ricostruzione dell'asse centrale (il Corso e le vie adiacenti), per ridare il prima possibile ai cittadini una parte di città ricostruita. Nel giugno 2017 si è insediato il sindaco Pierluigi Biondi. Il primo cittadino ha tenuto per se' le deleghe della Ricostruzione, a lui dunque il compito di dare impulso alla rinascita.



Ad oggi nel centro storico, che è ancora il più grande cantiere d'Europa, si trovano splendidi palazzi finiti e abitabili accanto ad altri dove fervono i lavori, edifici puntellati e scavi di sottoservizi (il tecnologico e innovativo tunnel sotterraneo, di cui abbiamo scritto ampiamente negli anni scorsi, per il passaggio di tubi dell'acqua, cavi della luce, ...). Insomma è chiaro che tra le polveri e i rumori abitare o avere un negozio in un cantiere non è facile. Inoltre, a parte i molti bar, mancano i servizi: se apre un nuovo negozio ancora non ha clienti e se adesso si trasferisce in centro un residente deve prendere l'automobile e percorrere chilometri per comprare qualcosa.

Più ancora del centro storico dell'Aquila stentano frazioni e Comuni del cratere sismico. Qui entrano in gioco però diversi attori della ricostruzione, come i Comuni e la Diocesi, e altre problematiche come l'alta percentuale di seconde case e a volte poche abitazioni di residenti. Questo vuol dire che c'è anche un diverso regime di indennizzo perché le prime case vengono finanziate al 100%, le seconde solo in parte. Quella del rientro delle persone in queste case, infatti, è e sarà la fase più difficile, una grande sfida.