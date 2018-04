I simboli dell'Aquila tornano a splendere

C'è un gioiello dell'arte, il simbolo dell'Aquila, che è tornato a splendere a nove anni dal terremoto e che getta speranza sul futuro. E' la Basilica di Collemaggio, con la sua pietra candida, più bella di prima. "E' il nostro orgoglio, per velocità e qualità di un restauro terminato in due anni, un mese e mezzo prima del cronoprogramma", racconta la Soprintendente Unica per il cratere Alessandra Vittorini, un architetto al lavoro dal 2012 nel capoluogo d'Abruzzo. "Sono già in programma matrimoni, gli aquilani hanno un gran voglia di tornare nei loro luoghi", racconta la Vittorini.



Ma non solo i residenti, torna anche la vocazione turistica del territorio se di recente Skyscanner, sito internazionale di viaggi, ha inserito L'Aquila tra le 18 città italiane da visitare nel 2018 proprio per la Basilica di Collemaggio appena restaurata.

Facendo un excursus sullo stato dell'arte, non si può tralasciare la Chiesa delle Anime Sante, i cui lavori procedono, con il contributo economico della Francia, e hanno già dato come risultato il rifacimento della cupola crollata nel 2009 in diretta televisiva durante una delle forti scosse di assestamento. A Palazzo Ardinghelli, prossima sede del Museo MAXXI, i lavori sono praticamente completati, grazie al finanziamento della Russia. Al Teatro Comunale il cantiere procede. La Fontana luminosa è già da tempo tornata come prima del sisma ed è quasti finito un altro gioiello, la Chiesa-Teatro di San Filippo. Lavori in corso nella chiesa di San Domenico.