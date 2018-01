Le Volpi Rosse, il talento che non conosce ostacoli

Tra le volpi ci sono anche dei veri prodigi come il sedicenne Samuele, che da quando ne aveva tredici è entrato a far parte della nazionale italiana 'young' di basket in carrozzina, diventando il giocatore più giovane a vestire i colori della nazionale: "Quando sono stato convocato non me l'aspettavo, sono stato accolto dagli altri giocatori come se fossi stato sempre lì, non solo in campo ma anche fuori" racconta. Poi c'è Joel, una delle volpi più giovani. Arrivato da Haiti quando aveva sette anni, ha trovato nello sport la chiave per integrarsi: "Cosa significa il basket per me? Quando ci gioco - spiega - sono felice". La parola d'ordine è dare il massimo, senza scordare mai di divertirsi: tutti arrivano in orario agli allenamenti settimanali, e certo la voglia di fare non manca. Ognuno dà il suo contributo, per esempio Domenico, che studia alla scuola di sartoria, ha disegnato le magliette delle Volpi Rosse. Il capitano, Gennaro Giustino, è arrivato in squadra quasi per caso: "Ho cominciato quando l'allenatore di mia figlia, che fa basket in piedi, mi chiese di dargli una mano con le Volpi". Da allora, sono passati quasi 10 anni, non perde un allenamento o una partita. Adesso con lui gioca anche suo figlio Kevin, che - oltre a militare in una squadra di basket in piedi - 'sale' in carrozzina nel campionato di serie B fianco a fianco col padre. Altri atleti sono entrati in squadra da piccoli e adesso che sono diventati adulti, hanno una famiglia e dei figli, continuano a giocare. Sul rettangolo di gioco sono nate anche grandi amicizie, come quella tra Andrea e Giovanni: "Lo sport non ci ha insegnato solo il valore dell'amicizia - raccontano - ma ci ha aiutato anche a diventare autonomi e a credere in noi stessi, siamo una bella squadra, ci sosteniamo a vicenda e soprattutto ci divertiamo".