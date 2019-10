Storie di cambiamenti: Lucia, Emanuela e Antonella

Antonella Sancius – Sindrome da stanchezza cronica

Per Antonella Sancius, coordinatrice infermieristica del bresciano e formatrice, nel dicembre 2016, la diagnosi di sindrome della stanchezza cronica è un fulmine a ciel sereno. Il medico specialista che la segue la invita ad accettare i limiti della nuova malattia, di imparare a conviverci e trovare un “ristrutturante”. Nel settembre 2017, riconfermata la sconfitta della terapia farmacologica convenzionale, il medico le prescrive come terapia lo Yoga della Risata, di cui è poi divenuta Leader, Teacher e infine Ambasciatrice, portando avanti molti progetti, con grandi e piccini. Da allora non ha più assunto farmaci convenzionali e lo Yoga della Risata è diventato il suo “ristrutturante”.

Emanuela Guidotti - Fibromialgia

Emanuela Guidotti, modenese fisioterapista e psicomotricista dell’infanzia, a causa di eventi concomitanti, è stata ammalata per oltre 10 anni: un’artrite virale cronica e, dopo anni di malessere male interpretato, una diagnosi di fibromialgia. Partecipa al corso di Leader Training con il marito, poi seguono la sfida dei 40 giorni di risata e la conduzione del Club della Risata, che diventa la sua medicina. Ha smesso i farmaci e può sicuramente dire che lo Yoga della risata l’ha guarita dalla fibromialgia. Inoltre è diventata Teacher, insieme al marito, e la loro relazione è vivificata dalla risata e dal progetto di portare la risata nel mondo.

Lucia Angelini - Ernia iatale

Lucia Angelini, igienista dentale di Ancona, colpita da ernia iatale, grazie al Leader Training frequentato nel maggio 2015 ha smesso di assumere il farmaco antireflusso, l’esomeprazolo, che la

accompagnava da 5 anni e che avrebbe dovuto prendere a vita. Nel maggio 2016 dichiara che, praticando la risata per 10 minuti dopo i pasti principali, è già un anno che ne ha sospeso l’assunzione.