In Italia arriva il guru indiano della risata, Madan Kataria

Allo Yoga della Risata sarà dedicato un congresso dal 10 al 13 ottobre al Parc Hotel di Peschiera del Garda (VR). Sarà l’appuntamento dell’anno con la gioia, un’occasione di formazione e condivisione di aggiornamenti e buone pratiche, aperta a tutti e con la possibilità di partecipare anche a una sola giornata, che vedrà come ospiti speciali i fondatori della rivoluzionaria disciplina, il medico indiano Madan Kataria e sua moglie Madhuri.

In programma oltre 40 speech e workshop pratici e poi risate, giochi e laughter dance, coreografica cerimonia d’apertura, Funny Night. Inoltre, saranno tre gli interventi di Madan Kataria: il primo su come portare la risata nella vita di ogni giorno, il secondo su intelligenza emotiva - considerata dalla Harvard Business Review la qualità imprescindibile per la leadership - e Yoga della Risata, tema affrontato per la prima volta in Italia, il terzo sui 25 anni del movimento, che saranno celebrati nel 2020, considerando che il primo Club della Risata nacque il 13 marzo 1995 in un parco pubblico di Mumbai. L’evento è organizzato dalla Master Trainer Lara Lucaccioni, in collaborazione con l’Associazione YoRido, con la main sponsorship di Gate-away.com, il Portale Immobiliare per l’Estero, che ha scelto lo Yoga della Risata come strumento di team building nella propria azienda, e la media partnership di iO Donna, il femminile del Corriere della Sera. Una presenza importante, inoltre, sarà quella della Lega del Filo d'Oro - ONLUS, che condividerà i propri progetti a sostegno delle persone sordocieche e con altri gravi disabilità e l'iniziativa "Adotta un Mondo di SI".

Al Congresso e Festival saranno presenti i maggiori esponenti italiani e stranieri della disciplina, accompagnati da importanti esperti esterni. Tra i relatori, lo scrittore e giornalista Stefano Davide Bettera; Sandro Formica, docente di fama internazionale esperto in Scienza della Felicità; Simone Rossi, General Manager di Gate-Away.com; la pedagogista tedesca Sigrid Loos, esperta di brain gym e giochi cooperativi; il belga Geert Van De Vijver, Coach di risata, Teacher e Ambasciatore di di Yoga della Risata, protagonista di un famoso spot della Coca Cola; il russo Dmitriy Efimov, altro Teacher e Ambasciatore di di Yoga della Risata; il giornalista svizzero, Leader e Ambasciatore di Yoga della Risata Vijay Kumar Singh.