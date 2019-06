I cambiamenti sociali che hanno rivoluzionato il Pigneto non sono passati inosservati. La stampa internazionale ha dedicato diversi approfondimenti su come questo quartiere di Roma negli ultimi 10 anni si è trasformato, sugli artisti che ci vivono, sulla movida e, più in generale, sulle nuove tendenze che qui sono penetrate. Ecco alcuni esempi

New York Times 1

New York Times 2

Vanity Fair

Cntravel

dailyhive

Nzz

Elpais