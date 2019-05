Nel 2019 ricavi oltre 1 miliardo di dollari

Il 2019 si candida ad essere la pietra miliare degli esports. A confermarlo sono i dati che arrivano da Newzoo, azienda leader nella ricerca e analisi dell'industria del gaming che, per l'anno in corso, prevede ricavi del settore oltre la "soglia psicologica" del miliardo di dollari. Stando ai dati diffusi, infatti, nel 2019 il mondo dei videogiochi competitivi dovrebbe registrare un mercato di 1,1 miliardi di dollari, per una crescita annuale del 26,7%. Circa l'82% dei ricavi totali (897,2 milioni di dollari) arriverà dagli investimenti di brand sia "endemici" - vale a dire relativi al settore del gaming e della tecnologia - sia "non endemici" - vale a dire relativi a settori che apparentemente sembrano lontani da videogiochi e tech. In Italia, per esempio, il marchio A|X Armani Exchange è stato il primo del settore moda a scende in campo al fianco di uno dei tanti team competitivi del Paese, i milanesi Mkers, che annovera tra i suoi fondatori il cantante degli Zero Assoluto Thomas De Gasperi. Stessa strada è stata seguita da Lotto, diventato sponsor tecnico del Team Empire, una delle squadre più conosciute a livello internazionale, recente vincitrice del Mondiale di Rainbow Six a Milano. I ricavi maggiori, secondo gli analisti, arriveranno dalle sponsorizzazioni (456,7 milioni di dollari), seguite dai diritti televisivi (251,3 milioni di dollari) e dalla pubblicità (189,2 milioni di dollari).

Continua a crescere anche il pubblico appassionato di esports che nel 2019 dovrebbe attestarsi sui 453,8 milioni di persone in tutto il mondo, un +15% rispetto al 2018. Dell'audience totale, 201,2 milioni di persone sono veri e propri fan esports, mentre 252,6 milioni sono invece spettatori occasionali.

I dati diffusi da Newzoo sono un ulteriore volano per speranze e investimenti. Giorno dopo giorno numerosi brand continuano a fare il loro ingresso nel mondo degli esports, dalle bevande energetiche ai marchi d'abbigliamento, dalle compagnie telefoniche alle piattaforme multimediali. Spesso si è abusato del termine "anno zero", con l'entusiasmo del mondo esports finito più volte in una bolla di sapone. Questa volta gli analisti sembrano crederci sul serio. "Gli esports continuano a essere un'industria in evoluzione. La crescita degli esports continuerà per decenni. La finestra migliore per gli investimenti negli esports è ora". Parola di Jens Hilgers, imprenditore esports da oltre vent'anni, papà di uno dei principali team competitivi, i G2 Esports, e fondatore di ESL, la principale azienda organizzatrice di eventi e tornei professionistici.