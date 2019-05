Il sogno a cinque cerchi

Il sogno degli esports è fatto a cinque cerchi e si chiama Olimpiadi. Ottobre 2017 resterà, nel mondo delle competizioni videoludiche, una pietra miliare della propria storia. Proprio in quel mese il Comitato Olimpico Internazionale riconobbe per la prima volta ufficialmente gli esports come vera e propria disciplina agonistica al pari degli sport convenzionali. Un passo avanti importante che fece ben sperare in un'eventuale inserimento della disciplina tra quelle olimpiche già a Parigi 2024. Un sogno che però si è infranto quando il comitato a cinque cerchi francese ha annunciato le nuove discipline: surf, climbing, skateboard, e breakdance. Niente esports, dunque, che però guardano con un rinnovato ottimismo all'edizione 2028, quando i Giochi saranno ospitati dalla città di Los Angeles.

In Italia, contrariamente a numerosi Paesi europei, gli esports non hanno ancora, per così dire, un riconoscimento "giuridico". Il Coni non ha una Federazione dedicata al nuovo fenomeno videludico anche se, a Roma, si fa un gran parlare del movimento, tanto che il presidente della Federazione Italiana Taekwondoo (Fita), Angelo Cito, ha già avviato il tesseramento dei giocatori. Ma c'è anche un'altra Federazione interessata al fenomeno, ed è quella della Danza Sportiva che già in alcuni eventi passati ha proposto gare dedicate a videogiochi sul ballo.

Il viatico verso il riconoscimento olimpico potrebbe però rivelarsi più complicato del previsto. Tra le regole imposte dal Cio, compresa quella di una ferrea normativa anti-doping, c'è quella di escludere dal novero dei videogiochi papabili alle Olimpiadi quelli che "promuovano violenza o discriminazione", per usare le parole dello stesso presidente Thomas Bach. "Come Cio - ha spiegato - l'obiettivo è promuovere la non discriminazione, la non violenza e la pace tra le persone. Valori che non trovano corrispondenza nei videogiochi, troppo spesso accomunati da violenza, esplosioni, uccisioni e scenari di guerra. Ed è qui che dobbiamo tracciare una separazione ben definita per tutti". Parole che sembrano scontrarsi con l'andamento del mondo esports dove, tra i 10 videogiochi più amati, da giocatori e appassionati, ci sono quelli in cui il protagonista ha l'obiettivo di "uccidere" il suo avversario, sia in simulazioni realistiche che in trasposizioni virtuali di personaggi fantasy. Sull'argomento la discussione è più aperta che mai e non resta altro che attendere per capire quali saranno i prossimi passi istituzionali verso un fenomeno che sta esplodendo ormai in ogni angolo del mondo.

Gli esports cominciano ad interessare anche le istituzioni italiane che mostrano una tiepida apertura. "I videogiochi non sono solo un passatempo", le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vito Crimi durante un incontro con sviluppatori e publisher.