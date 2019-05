Anche l'Italia ha i suoi campioni

In Italia il movimento legato al mondo del videogioco competitivo è più in fermento che mai. Giocatori italiani sono sempre più spesso in cima alle classifiche, con professionisti che indossano il tricolore in ogni angolo del mondo. Lo scorso aprile un 16enne toscano, Riccardo Romiti - per tutti "Reynor" - ha conquistato uno dei tornei più importanti al mondo su Starcraft II, un videogioco di strategia in tempo reale. Un successo che gli è valso anche un'intervista sulla Espn, la celebre emittente televisiva statunitense dedicata allo sport. A maggio Daniele Tealdi, detto Dagnolf, è stato il primo italiano nella storia a vincere un torneo ufficiale di Fifa, battendo campioni di tutto il mondo. Un altro italiano, Diego "Crazy_Fat_Gamer" Campagnani, si è giocato il titolo nella Lega spagnola di Fifa, il corrispettivo virtuale del campionato di calcio iberico, chiudendo però al quarto posto. Giorgio "Pow3r" Calandrelli, uno dei pro-player di Fortnite più conosciuti in Italia, veste i colori di uno dei team più in vista del mondo, i Fnatic, con i quali ha partecipato ad un evento live a Katowice, trasmesso per la prima volta in diretta televisiva sulla generalista Dmax. Di esempi ce ne sarebbero tantissimi, così come tantissimi sono i team e i club che nascono ogni giorni in Italia.

Molte sono anche le società di calcio che decidono di investire negli esports. Tra le prime della serie A ad aver aperto le porte al videogioco competitivo c'è la Sampdoria, seguita poi da Roma, Bologna, Empoli, Parma e Genoa. Ma numerosi sono anche i giocatori che investono in progetti riguardanti gli esports. Marco Amelia, ex portiere campione del mondo, ha un suo team che non disputa solo campionati di Fifa ma anche di altri giochi, tra cui Fortnite. Ruud Gullit e Fernando Alonso sono altri due campioni ad aver creato una loro squadra, mentre Shaquille O'Neal e Gergard Piqué hanno finanziato società e progetti legati al videogioco competitivo. Francesco Totti ha legato la sua immagine ad un torneo online, che si chiuderà a settembre con una fase finale live, alla presenza dell'ex campione giallorosso.

In Inghilterra, così come in Spagna e in Germania, esistono campionati paralleli ai quali partecipano tutte le squadre della massima serie. La Fifa organizza la Champions League, ma anche i Mondiali, a squadre e per giocatori singoli. Negli Stati Uniti l'Nba ha la propria lega virtuale, con tanto di draft e tifo da stadio durante le partite. La crono del Giro d'Italia di quest'anno si è corsa anche sui monitor, grazie ad un simulatore utilizzato dai ciclisti per l'allenamento indoor. La Fia, la Federazione che organizza ogni anno il Mondiale di Formula 1, è partner ufficiale del campionato di Gran Turismo, videogioco di simulazione su pista. Il Roland Garros organizza, per il secondo anno consecutivo, un campionato dedicato agli appassionati di World Tennis Tour, videogioco tennistico. Le fasi finali si disputano accanto ai campi dei più famosi circuiti internazionali, compreso il Foro Italico a Roma.

Tanti sono i team che costellano il mondo del gaming professionistico. Alcuni di loro, come i QLASH e i Morning Stars, hanno anche una vera e propria gaming house dove i giocatori si allenano, si incontrano, si confrontano e studiano. Perché la vita del pro-player non è fatta solo di ore e ore davanti ad uno schermo. Quest'anno cinque di loro sono stati anche inseriti da Forbes nella lista dei 100 under 30 leader del futuro: Gian Luca Comandini, Diego Campagnani, Lorenzo Daretti, Giorgio Mangano e Nicolò Mirra.