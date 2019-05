Tutto nasce nel 2015 con 'Una vela per amico'

Il primo progetto importante nel 2015, quando con il contributo del Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna New Sardiniasail ha promosso “Una Vela per Amico”. Quattro ragazzi sottoposti a misura penale, per circa quattro mesi, hanno sperimentato per la prima volta un percorso alternativo di riabilitazione, dove la barca a vela è stata lo strumento per il loro reinserimento socio/lavorativo. Al termine del progetto l’associazione ha promosso “La rotta della Legalità’”, il giro della Sardegna in senso antiorario in barca a vela con lo scopo di divulgare un messaggio di legalità, e per dimostrare che i ragazzi imbarcati di New Sardiniasail ce l’hanno fatta, e che ce la possono fare tutti. Altra tappa fondamentale della navigazione di New Sardiniasail, nel 2017, è stato il progetto “The sea for social inclusion” che ha visto protagonisti del percorso formativo, minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane in cerca di aiuto insieme ai ragazzi colpiti da provvedimenti penali, sempre attraverso lo sport della vela.