N, come Negentropia. Esplorare, comprendere e avere cura del selvatico a Roma Est, il progetto di divulgazione scientifico/culturale, attraverso la pratica artistica, promosso da Stalker e che elegge come proprio campo di ricerca il quadrante est della città di Roma. L'iniziativa è parte del programma di EUREKA! ROMA2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE.



Attraverso i termini “Negentropia”, proveniente dal linguaggio scientifico, e “Selvatico”, appartenente al campo umanistico, si intende costruire la nozione di “Paesaggio Negentropico” per indicare quei luoghi generati dalla risposta creativa della natura alla produzione di disordine dovuta all’umano sfruttamento del territorio. In particolare, si intende osservare quelle “oasi” che a volte emergono lì dove l’intenso sfruttamento ed il successivo abbandono generano una reazione spontanea e non lineare di riordino da parte della natura che porta all’emergere di ecosistemi evoluti. Così è per il lago emerso a seguito del tentativo di costruire un centro commerciale nel 1995 tra le rovine della fabbrica Snia Viscosa. La fabbrica è il principale nodo di accesso e il perno di questo possibile itinerario pubblico attraverso un ambiente rigenerato dalla vegetazione spontanea e “selvatica”.



Il progetto prende quindi in esame alcuni paesaggi estrattivi e produttivi dismessi a Roma Est e le loro connessioni ecologiche per esplorarli, comprenderli e diffondere la consapevolezza tra la cittadinanza e gli amministratori della loro specificità, ricchezza e valore. Ciò affinché se ne riconosca l’importanza e la complessità ecosistemica così ché non vengano cancellati da una progettualità o da usi non consapevoli e quindi potenzialmente distruttivi. Attraverso esplorazioni sul territorio a piedi ed incontri seminariali pubblici, si intende mettere a confronto approcci e conoscenze di natura scientifica - dalla fisica alla biologia - sull’argomento, confrontandoli con elementi storico-artistici e mitologici sul tema del “Selvatico”, e con recenti e innovative pratiche ed esperienze artistiche e di progettazione del paesaggio e di urbanistica. L’obiettivo è investigare l’azione negentropica che ha prodotto quei “paesaggi avanzati[2]”nel doppio senso di scartati ma anche di evoluti. Per questo, il progetto si avvarrà della stretta collaborazione del mondo accademico, attraverso il contributo di ricercatori, progettisti ed esperti internazionali e la collaborazione del Dipartimento di Architettura e del Master transdisciplinare di “Environmental Humanities” entrambi presso l’Università di Roma Tre.