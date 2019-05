Emergenza rifiuti, tra 2 anni tutte le discariche piene

Solo due anni: e' questo l'orizzonte di vita delle discariche del nostro Paese. Dopodiche' saranno tutte piene. Al Sud siamo gia' in emergenza, al Centro ci arriveremo tra meno di un anno, e in 24 mesi anche le ultime discariche del Nord dovranno chiudere i battenti. E' questo il quadro che viene dipinto dal nuovo rapporto 'Per una Strategia nazionale dei rifiuti' lanciato da Fise Assoambiente (l'Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attivita' di bonifica), che identifica anche una via d'uscita, quella giusta da percorrere, per raggiungere gli obiettivi posti dall'economia circolare, e stimando in 10 miliardi di euro gli investimenti necessari per impianti di riciclo, recupero e smaltimento nei prossimi 15 anni.