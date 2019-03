Cialente, la notte del 2009 e la lezione mancata

All'inizio del 2009 all'Aquila era in atto uno sciame sismico che durava da mesi, con oltre 254 scosse fino ad aprile. Il 30 marzo vi fu la famosa riunione della Commissione Grandi Rischi perché la situazione era allarmante. "Erano giorni di angoscia. Ero preoccupato per la città – racconta l'allora sindaco Massimo Cialente -. La notte del 6 aprile, alle 3:32, arrivò la scossa tremenda. Aprii la porta di casa: il centro storico era un fungo atomico di polvere gialla. Mia suocera dice che gridai ripetutamente: L'Aquila è finita. Intorno alle 4 lasciai la mia famiglia in un'area sicura e la rividi per 20 minuti, due giorni dopo".



La notte del 6 aprile Cialente girò con la Protezione civile per individuare le aree per le tendopoli. Solo il Comune dell’Aquila aveva 75 mila sfollati. L'ex sindaco riavvolge il film: "La notte passavo anche tra le frazioni e lungo le tendopoli addormentate. Ricordo che giravo nel centro dell’Aquila: una volta, nel buio totale, mentre ero da solo, con la luce di una torcia vidi attraverso la vetrina di un negozio dei manichini caduti uno sopra all’altro; mi ricordavano i corpi sotto le macerie e provai angoscia e paura. Ogni tanto cadevano pietre per le scosse che continuavano. In giro c’era solo qualche gatto. Mi si apriva il cuore quando vedevo i militari che presidiavano il centro".



Secondo Cialente il momento più difficile di questi 10 anni, "perché segnò a mio avviso il punto più basso del destino di questa città, fu quando Berlusconi firmò un’ordinanza - della quale non c’è traccia perché venne poi stracciata - con la quale veniva spostato tutto ciò che non fossero gli uffici comunali e le scuole dell'obbligo. Uffici, reparti ospedalieri, centri di ricerca, ma anche personale, prioritariamente per chi aveva la casa maggiormente distrutta: tutto sarebbe stato trasferito nelle vicine Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano. La città sarebbe morta, oggi sarebbe un borgo di 15 mila persone. Stavo chiamando gli aquilani alla rivolta: fu uno scontro durissimo con Berlusconi. Riuscii alle 2 di notte a svegliare il premier, attraverso Gianni Letta, e a far cancellare quell’ordinanza. Il giorno per me più bello fu quando grazie al restauro del Fondo Ambiente Italiano (Fai) fu inaugurata nel 2010 la Fontana delle 99 Cannelle, uno dei simboli dell’Aquila: l’acqua che cominciò ad uscire fu una sorta di musica e il primo segno che tornava qualcosa".



A dieci anni di distanza Cialente ha scritto un libro, insieme alla giornalista Antonella Calcagni, dal titolo “L’Aquila 2009, una lezione mancata”. Scriverlo, dice, è stato “un dovere civile: quello che è successo qui non può capitare ancora. In Italia abbiamo una grandissima Protezione civile, tra le prime al mondo. Ma anziché attrezzarsi anche a prevenire questo Paese si è interessato solo a chi interviene nell’emergenza, come un medico che non fa prevenzione. La prevenzione sarebbe un nuovo modello di sviluppo, anziché spendere 3 miliardi l’anno per porre riparo ai danni dei terremoti. E in ogni caso non ridai vita alle vittime ed è un colpo di arresto per le comunità che dura per decenni”. Cialente sottolinea che in Italia manca ancora una legge quadro che spieghi “cosa si intende per emergenza, cosa fare e quando si passa alla fase successiva, come si fa a mantenere le comunità, se fare Map o Progetti Case (le cosiddette New Town). Serve poi un’unica legge per la ricostruzione: nel 2017 nell’Alta Valle dell’Aterno si sono persi mesi per capire se si deve ricostruire con la vecchia legge del 2009 o con la nuova”.



In Italia, chiede l’esponente Pd, “perché non si individua cosa ha funzionato e cosa no, all’Aquila come nel Friuli, e da questo studio si ricavano le best practice? Perché nessuno si sofferma su quello che è accaduto all’Aquila? Oggi non c’è la maturità politica di dire cosa è andato bene e cosa male. Il terremoto del 2009 è avvenuto in una fase storica di scontro politico assoluto. Il governo e tutto ciò che era filogovernativo dicevano che qui tutto andava bene. Fatto sta che quando le cose cominciavano ad andare male era colpa degli aquilani ‘magna magna’. Chi era contro il governo Berlusconi diceva fin dall’inizio che qui tutto era sbagliato. Come in un derby in un cui i tifosi delle due curve sono accecati dal tifo senza vedere l’oggettività della partita”. Come vede oggi la città? “Siamo in una battura di arresto. La città è ripiegata su se stessa. E’ una città convalescente: come avere un paziente in rianimazione che ha un’influenza. Stiamo perdendo molti giovani. È la provincia con il più alto numero di laureati ma questi giovani vanno via. Lasciai un aereo che stava decollando ora la ricostruzione si è fermata”.



Cosa manca all’Aquila oggi? "Chi guida deve avere un piano strategico, condiviso con la comunità, io lo chiamo il puzzle, e all'Aquila questo manca. C'è grande silenzio, nessun dibattito, rassegnazione. La mancanza di aspettativa – afferma Cialente - è come un cancro per la comunità. L’Aquila non se lo può permettere perché ha ancora molte ferite. Abbiamo un problema drammatico che è la riabilitazione del centro storico: perché se non torna a vivere il centro storico L’Aquila non sarà mai ricostruita davvero, sarà un’altra cosa. L’Aquila nasce come federazione, la leggenda dice con i 99 castelli. Io sto dando fastidio anche all’attuale opposizione che vorrebbe che mi ritirassi in buon ordine. Ma sto male nel vedere che si sta fermando un processo di rigenerazione. C’è una crisi occupazionale gravissima. Mi arriva un segnale che sto verificando: un’improvvisa riduzione del numero di abitanti".



Cosa fa oggi Cialente? “Tante cose: ho scritto il libro, mi occupo di economia circolare, faccio il medico, curo il giardino e l’orto”, dice con ironia. Trapela una voglia di tornare in prima linea. Si ricandiderebbe sindaco un domani? “Non credo, non lo so… - risponde - In un paese normale si deve tornare alla trasmissione dell’esperienza politica ai più giovani. Preferirei questo piuttosto che avere un ruolo. E’ però importante che i giovani che vogliono fare politica studino molto, perché abbiamo un problema di formazione della classe dirigente”.