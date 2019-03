L'esercitazione in parete

A bordo del un mezzo militare VM90, arriviamo ai piedi di una pendice rocciosa dove, ad attendermi, trovo uomini equipaggiati di caschetto, corde e moschettoni. Imbracciano fucili e sulle spalle hanno zaini che arrivano a pesare anche trenta di chili. Sale il primo. Io resto ai piedi della parete a scattare le foto in silenzio per evitare di disturbare l'esercitazione mentre l'operatore del 185' assicura le corde alla parete. Il resto del distaccamento - la squadra composta da otto operatori del 185'RRAO - rimane a terra a fare sicurezza. Una volta che il primo è arrivato in cima, salgono gli altri.

L'indomani la sveglia è alle 6. Mezz'ora dopo un gruppo di allievi già si allena sotto la finestra della mia stanza. Che piova o ci sia il sole, tutte le mattine loro sono lì a correre. La preparazione fisica è fondamentale per diventare un acquisitore del 185' RRAO. E' una scelta di vita. Si entra a far parte della "famiglia" dopo un corso di 50 settimane durante le quali l'allievo è messo alla prova sia fisicamente che psicologicamente.

Alle 7 ho l'appuntamento con il Comandante. E' presto, ma i tempi sono stretti e a quell'ora il bar è già pieno di uomini in mimetica. Alle 7.30, il primo briefing dell'esercitazione. Si fa il punto sulle forze in campo e sulle attività in programma.

L'alzabandiera, qui, si fa alle 8.15 davanti alle finestre delle palazzine che circondano la caserma. Al suono della tromba il piazzale si riempie di "Baschi amaranti". E' un momento solenne. "185!" Urla il Comandante. "Folgore!", l'urlo dello schieramento. Partono le due strofe dell'Inno di Mameli. Sono all'ultima fila, davanti a me e al mio fianco, uomini in divisa cantano l'inno d'Italia. Tra le teste spunta il Tricolore che sale piano, issato al palo al centro del piazzale.

"Rompete le righe!" e, dopo poco, non c'è più nessuno.