Il VBS3, Virtual Battle Space 3, è un simulatore in prima persona di uno scenario 3D. Con le macchine fotografiche al collo, entro un padiglione in penombra. E' suddiviso in due sale, da una parte la sala regia dove si danno gli ordini e dall’altra due militari vestiti di tutto punto che fanno osservazione pronti a fare fuoco al comando ricevuto. Nulla è lasciato al caso, i minimi particolari ne sono la prova: sono riprodotti persino i suoni della natura, come il frinire delle cicale o il vento.