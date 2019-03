Lancio in notturna da elicottero NH90

Alle 17 atterra un elicottero NH90, appartenente al 3’ REOS, Reparto dell’Aviazione Leggera dell’Esercito. L’equipaggio fa un briefing con gli operatori del 185’RRAO. Salgo a bordo e mi sistemo su una seduta in tela accanto al portellone laterale. Di lì a poco anche il distaccamento è a bordo, pronto al lancio in notturna. Indossano tutti un casco balistico e gli occhiali per proteggersi dal vento. L’elicottero decolla alle 18 in punto e a quota stabilita, uno ad uno si lanciano.

Il tramonto da quell'altezza è estasiante. Per esaltare i colori di uso il flash. Il cielo scuro che si è appena inghiottito il sole fa da sfondo al militare che di spalle si prepara al tuffo.