Ci spostiamo sull’Appennino Tosco-Emiliano ai piedi del monte Cimone. C'è la neve. Un distaccamento ha passato la notte lì. Scendiamo dal VM90 e ci accoglie un acquisitore del 185’RRAO in mimetica e zaino bianchi. Anche il fucile è coperto da una garza per mimetizzarlo il più possibile con l'ambiente. La neve non aiuta e gli operatori devono creare dei tracciati con le impronte che allontanino un eventuale nemico dal proprio nascondiglio. Mi accompagnano davanti OP (observation post) innevato, una buca scavata nella neve idonea ad osservare, ovviamente senza essere visti, un obiettivo. L'hanno realizzata in poche ore. L’accesso è coperto da un telo bianco. Al suo interno ci sono due acquisitori. Entro. A terra sono adagiati due tappetini antiscivolo. La parete di fronte l'accesso ha un foro grande quanto il diametro dell’obiettivo 800mm puntato all'esterno. I due operatori sono attrezzati di tutto, ciaspole per camminare sul ghiaccio, computer con trasmissioni satellitari, zaini con generi alimentari. Con una temperatura incredibilmente mite sono in grado di resistere anche giorni.