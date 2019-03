Il lancio in caduta libera

Alle 8,30, fatto l'alzabandiera, i distaccamenti caricano i paracadute sul "Cacciamali", come vengono chiamati in gergo i pullman verdi dell’Esercito. La zona di aviolancio è a mezz'ora dalla caserma del RRAO. Quando arriviamo fa ancora freddo. Due minuti per scaricare i bagagli, poi iniziano a prepararsi. L'aereo che porterà le squadre a quota 4200 metri si alzerà cinque volte. Mi è concesso salire a bordo per due decolli. Il portellone è una piccola serranda al di là della quale ci sono due sedute parallele alla direzione di marcia dove i militari si siedono a cavalcioni. Sarò l'unico ad atterrare con il pilota. Il motore aumenta i giri, l'aereo prende velocità sulla pista d'erba e stacca le ruote da terra. Gli operatori del 185'RRAO si passano gli ordini "Due minuti, due minuti!"

La serranda dell'aereo si apre a quota 4200metri, i passeggeri sfilano sicuri per lanciarsi nel blu. Resto solo col pilota che scende in picchiata mangiando avidamente gli oltre 4000 metri in appena due minuti.