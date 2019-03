Gli sniper

Alzabandiera e poi via, come di consueto, su un VM90. Siedo nella parte posteriore del mezzo. A fianco a me un ragazzo di una trentina d'anni che mi anticipa cosa fotograferò. Ci dirigiamo al poligono Sniper. Ha più o meno la mia età e nel tragitto gli faccio mille domande. "Hai famiglia?" faccio io e lui sorride "Si, ho anche una bimba, il secondo è in arrivo tra due mesi". Provo a mettermi nei suoi panni per qualche secondo e lo immagino spesso lontano da casa, tra mille difficoltà. Mi immedesimo e gli chiedo se sia duro conciliare la famiglia con il lavoro. Lui mi guarda e brucia ogni dubbio: "Mia moglie è più Forza Speciale di me, insieme siamo una squadra".

Una volta al poligono si indossano le tute mimetiche. Io inizio ad impostare tempi e diaframmi sulla mia fotocamera.

Per motivi di sicurezza non possono essere ripresi a viso scoperto. Coperti da rami e foglie, sono ormai pronti. E' difficile distinguerli dalla vegetazione circostante. Si sdraiano sotto un albero, mi spiegano che spesso restano immobili anche per ore. L'occhio è attento. Scrutano, nel mirino del fucile di precisione, un bersaglio che va dagli 400 metri a distanze addirittura superiori al chilometro.

Mi sdraio al loro fianco, “Shooter ready!” Il colpo va a segno. Accendo il visore della mia Nikon: sono riuscito a riprendere la fumata dello sparo.