Verso il ‘Gruppo Farnesina’

Secondo l’OIM i migranti provengono da 65 Paesi diversi del mondo. Indagare sulla loro scomparsa vuol dire prima di tutto raggiungere gli Stati di origine, per raccogliere informazioni e campioni del DNA dai loro congiunti e poi confrontarli con i resti recuperati lungo le coste europee.

“E’ un territorio completamente inesplorato - spiega Kathryne Bomberger, direttrice generale della Commissione internazionale per le persone scomparse – perché per la prima volta l’Europa si trova a fronteggiare il tema di sparizioni su così vasta scala. Un lavoro immane, che nessuno Stato è in grado di affrontare da solo”. Per questo l’ICMP ha lanciato il suo programma sui migranti dispersi, avviato grazie a una donazione di 400 mila dollari da parte del governo svizzero.

L’incontro del 12 giugno a Roma ha istituito la prima cooperazione internazionale su questo tema. I quattro Stati coinvolti hanno condiviso un piano di lavoro, supportato dall’ICMP, per dotarsi di organismi interni che assicurino il rispetto degli obblighi di legge e i diritti dei superstiti. L’Italia su questo piano non parte da zero: dei quattro Paesi è l’unico che ha un commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Mario Papa, che collabora con l’ICMP dal 2016.

“Sonderemo poi le capacità tecniche degli Stati di identificare i dispersi – aggiunge Bomberger - e di cooperare con le organizzazioni internazionali e con le forze di polizia per assicurarsi che chi è colpevole di queste sparizioni, incluse le organizzazioni criminali che sfruttano i migranti, siano chiamati a rispondere delle loro responsabilità”.

I delegati puntano a creare un ‘Gruppo Farnesina’, che si doti di un meccanismo operativo comune per l’identificazione dei dispersi, guardando all’intero bacino del Mediterraneo.

“E’ un primo passo ma è storico, perché per la prima volta i governi si uniscono per dare una risposta a questo problema”, conclude Bomberger.