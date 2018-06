Italia, Grecia, Cipro e Malta iniziano una cooperazione sostenuta dall’ ICMP – International Commission on Missing Persons

“La barca si è capovolta, la mia famiglia mi è sparita davanti agli occhi senza che potessi fare niente. Li sento ancora chiamarmi, chiedere aiuto”. La voce di Walid Khalil Murad si increspa come il mare che al largo della Grecia ha inghiottito sua moglie, i loro tre bambini e sua sorella con i tre figli. Era il dicembre 2015. Era trascorso poco più di un anno da quando la sua regione, il Sinjar, cadeva nelle mani dell’Isis per diventare lo scenario di uno dei più atroci massacri di yazidi sul suolo iracheno.

Da quella traversata si salvarono solo sei passeggeri su 29 e Walid non ha avuto più notizia dei suoi cari. Oggi a Roma stringe fra le mani la loro foto e si aggrappa alla speranza. “Le onde li hanno allontanati da me, non li ho più visti. Ma qualcuno potrebbe essere sopravvissuto”.

Il dramma è lo stesso dei famigliari di almeno 27 mila morti o dispersi, negli ultimi 4 anni, lungo le rotte della migrazione. Tra queste il Mediterraneo, con 16 mila dispersi, resta di gran lunga la più pericolosa. Un immenso cimitero dove ora qualcuno potrebbe iniziare a dare un nome alle tante vittime mai identificate.

La svolta è arrivata il 12 giugno, proprio mentre infuriava la disputa fra le autorità italiane e maltesi sulla nave Aquarius e il suo carico di 629 migranti. A Roma a Villa Massimo nelle stesse ore rappresentanti di Italia, Grecia, Cipro e Malta lanciavano la prima iniziativa congiunta sul tema dei dispersi nel Mediterraneo. A invitarli è stata l’International Commission on Missing Persons (ICMP), organizzazione con sede all’Aia che dal ’96 supporta i governi nel difficile compito di ritrovare e identificare le persone scomparse in seguito a conflitti, calamità naturali e crisi umanitarie.