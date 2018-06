Il più grande cimitero in Europa

I numeri sono la prima grande incognita a cui trovare una risposta. “Almeno 8 mila corpi recuperati lungo le coste italiane non sono mai stati identificati”, dice Kathryne Bomberger, direttore generale dell’ICMP. “Sulla Grecia non abbiamo ancora dati disponibili. Potrebbero essere ben più rilevanti di quelli registrati a Cipro e Malta”.

Nel 2017 sono morte nel Mediterraneo oltre 3 mila persone. E almeno il doppio, secondo l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), non è arrivato nemmeno a tentare la traversata, morendo nel viaggio tra l’Africa sub-sahariana e i Paesi della costa. Le cifre sono in aumento, anche se il flusso migratorio verso l’Europa negli ultimi anni è calato. Nel 2017 si contava una vittima ogni 29 migranti; nei primi mesi dell’anno la percentuale è salita a uno su 14. “E’ il segno che le strade di questo esodo sono sempre più a rischio – osserva Federico Soda, direttore dell’ufficio Mediterraneo all’OIM – Chi lascia i Paesi d’origine rimane spesso vittima di trafficanti senza scrupoli, scafisti e reti criminali. In Libia, soprattutto nei confronti delle donne, gli abusi sono sistematici”.



Quello delle prigioni libiche è un inferno che Bakari Jamada conosce bene. Vent’anni, originario del Gambia, ha le mani che tremano mentre al forum organizzato dell’International Commission on Missing Persons ricorda il suo viaggio verso il Mediterraneo, un’odissea durata due anni attraverso Senegal, Mali, Burkina Faso e Niger. “Sono stato rapito e venduto per 250 dinari, non so nemmeno quanto sia in euro”.

Rinchiuso in cella a Tripoli, Bakari dorme per terra e beve acqua di scolo. “Di tanto in tanto mi prendevano e mi torturavano per farmi chiamare a casa, per chiedere alla mia famiglia di mandare dei soldi. Ma i miei genitori non ne avevano. Allora mi pestavano fino a farmi perdere i sensi”. Finalmente la fuga. Stremato e dato per morto, Bakari viene raccolto in strada da Mohamed, un giovane di Dakar che lo ospita e lo sfama fino alla sua partenza per l’Italia. “Di lui però non ho più avuto notizie. E’ scomparso, spero tanto che sia vivo”.

Individuare i dispersi e investigare sulle circostanze delle sparizioni non è solo un atto di umanità; per i Paesi di transito come l’Italia è un obbligo di legge sancito dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.