L'ultimo appello per la riforma arriva dai magistrati

Lo scorso 19 maggio l'Anm ha rinnovato l'appello per l'approvazione della riforma penitenziaria. "L'associazione - ha detto il suo segretario Alcide Maritati al Comitato direttivo centrale - si è spesa per sollecitare la rapida definizione dell'iter della riforma penitenziaria, che purtroppo è appesa a un filo e rischia di naufragare. Le prospettive politiche, con il contratto di governo di cui abbiamo letto, lasciano immaginare che questa riforma non si farà". "Noi - ha aggiunto - speriamo che si possa approvare un lavoro che ha richiesto un impegno di tre anni e che rispetta il quadro costituzionale".