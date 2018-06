Nel 2012, la Panifici Lariano SRL, iniziò un progetto per aumentare l'attività produttiva e lavorativa inter-muraria del detenuti della 3^ casa Circondariale di Roma Rebibbia. Nasce così Il Pane dalla terza bottega - Fine Pane Mai. Il pane dalla terza bottega a Roma, produce molte varietà: pane, focacce e prodotti di pasticceria con la cura di un forno artigianale, con la capacità del forno industriale. Con la loro farina producono dal pane classico al pane 10 cereali e a lievitazione naturale. Nel punto vendita presso la 3^ Casa Circondariale di Rebibbia in via Bartolo Longo 82 troverete molte specialità di pane e non solo.... L’accoglienza sempre ottima: all’interno del negozio potete assaggiare gli stuzzichini per ingannare l’attesa al vostro turno, avrete quindi modo di constatare immediatamente la bontà dei prodotti.