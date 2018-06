A Venezia, con le Malefatte

Le Malefatte sono borse, accessori e zaini in PVC riciclato realizzati nella Casa Circondariale e Carcere Femminile di Venezia dalla Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri. Ogni Malefatta è diversa da tutte le altre: esistono tanti modelli, ma ogni pezzo è unico e irripetibile: sono prodotte artigianalmente, una ad una, da banner pubblicitari dismessi, tagliati e cuciti. Prodotti che racchiudono in sé pezzi di mostre, eventi, manifestazioni della città e del territorio. Dal 1994 la cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri organizza all’interno degli Istituti Penitenziari di Venezia percorsi formativi e attività produttive che offrono a decine di uomini e donne la possibilità di impegnarsi ed assumersi responsabilità, la dignità di un lavoro equamente retribuito, la speranza racchiusa in una crescita professionale per un reinserimento nel lavoro e nella società. Nel carcere femminile coltivano un orto biologico cercando di mantenere e migliorare dove possibile questo piccolo angolo di paradiso, questo piccolo “Orto delle Meraviglie”, senza però chiedere o pretendere nulla di più di quanto ci dà la natura: gli ortaggi e la frutta sono venduti in un mercatino pubblico una volta alla settimana. Dalla distillazione di alcune delle piante coltivate, seguendo preziose ricette, le detenute realizzano cosmetici di alta qualità, mantenendo viva l’antica tradizione della Serenissima repubblica di Venezia: la cosmetica artigianale. Sono disponibili tre linee, Rio Terà dei Pensieri, linea Biologica e varie linee di cortesia per albergo. Nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore sono attivi due laboratori. A marchio “malefatte” nella serigrafia, vengono realizzate stampe su tessuto per personalizzare capi di abbigliamento, t- shirt e borse shopping. La nostra serigrafia utilizza solo colori all’acqua e magliette acquistate attraverso il Commercio Equo e Solidale.