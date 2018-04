La sicurezza sismica degli edifici storici

E' ormai verificato che, dopo un terremoto, le comunità introiettano una sfiducia nelle tecniche costruttive tradizionali e un interesse verso nuove tecnologie, spesso neanche idonee. Questo porta un abbandono delle tecnologie tradizionali o dello stesso patrimonio.



All'Aquila sono crollate, facendo molte vittime, abitazioni e palazzine fatte male in cemento armato più che palazzi storici. La prova del nove sulla sicurezza degli edifici del centro dell'Aquila sono stati i tre forti terremoti del Centro Italia, con epicentro a distanza di pochi chilometri.

"Abbiamo avuto uno 'stress-test' in casa e non c'è stata una situazione di criticità neanche nei lavori in corso, come all'interno della Basilica di Collemaggio)".

L'architetto Maria Alessandra Vittorini in questi ultimi due anni ha portato l'avanzata esperienza aquilana in termini di ricostruzione di un immenso patrimonio culturale in occasioni di confronto all'estero, come in convegni a Parigi e Istanbul, dove L'Aquila era unico caso europeo tra esperienze di catastrofi di tutto il mondo. All'Aquila giungono anche delegazioni dall'estero, perfino dal Giappone, per studiare la ricostruzione dei beni culturali, particolare davvero unico.

I restauri e gli scavi di questi 8 anni hanno portato continuamente alla luce sepolture e corredi funerari, necropoli, scoperte nei palazzi, una città barocca che viene fuori. L'Aquila, città ricostruita nei secoli dopo i numerosi terremoti, è affascinante per gli strati medievali, rinascimentali e barocchi che riemergono.

"Bisogna uscire dalla frenesia dei tempi, della macchina 'tritapratiche' - chiede l'architetto -, e far conoscere tutto questo. Spesso sono le pratiche burocratiche e i contenzioni che bloccano il rientro nei palazzi o l'avvio dei cantieri, non i tempi dei progetti che hanno la loro importanza. Rischiamo, focalizzandoci solo sui dati che pure sono importanti, che questa città sottovaluta il patrimonio culturale che ha e che ha ri-trovato".

La Soprintendenza ha sollecitato una Commissione sulla destinazione dei futuri spazi pubblici dell'Aquila, tema purtroppo non immediato visti i tempi della ricostruzione, ma che si porrà. "Una città così meravigliosamente ricostruita, con questa facciate di pietra bianche, non può mancare di decoro nelle insegne dei negozi, nella cartellonistica stradale, nei gazebo o nei dehors dei bar. La pavimentazione del centro deve essere adatta al luogo. Anche perché si tratta di soldi pubblici e bisognerà dimostrare di averli spesi bene". Altra cosa interessante è la prossima riqualificazione del Parco del Castello, sia nella parte verde sia nelle illuminazioni, percorsi per non vedenti o per lo sport.