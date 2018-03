Un errore per non farne altri

L'anima del congresso è Cinzia Tocci, editrice romana 47enne, che ha fatto nascere il "Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza" (CNMP) dopo essere rimasta vittima di un caso di malasanità. Nel 2007 suo padre, il 71enne Mario Tocci, è morto per una diagnosi sbagliata. L'editrice ha usato il risarcimento per l'errore medico, che ha strappato l'uomo all'affetto della sua famiglia, per realizzare un evento in cui l'eccellenza medica potesse prevalere e dare qualcosa di utile ai cittadini.

"Non ho fatto niente di speciale - afferma Tocci -, ho solo voluto trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di utile. I soldi che ho ricevuto non mi potevano ridare mio padre. Lo sapevo. Ho preferito metterli a servizio di tutti per fare qualcosa di buono. Anche nel suo nome. So però che il mio sforzo non basta. Spero che qualcuno possa aiutarmi a portarlo avanti. La divulgazione scientifica come strumento di prevenzione è determinante, ma ha bisogno di risorse per essere fatta". Tutte le informazioni sul congresso al sito del Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza.