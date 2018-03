Sette chili in sette giorni

La dieta miracolosa, i famosi "7 chili in 7 giorni", le intolleranze, il glutine, gli ogm e i farmaci omeopatici usati come integratori, i "cosmetici" che fanno dimagrire, le mode sullo zucchero buono e sullo zucchero cattivo. A elencare questi argomenti ci si accorge quanta disinformazione e quanta pseudoscienza ci sia. Il motivo? Mangiare per l'uomo è uno degli atti fondamentali ed è strettamente collegato alla salute della mente. Per questo motivo si insinuano suggestioni alle quali basta il primo articolo per incendiarsi e diventare moda.

E per questo motivo il Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza ha messo in fila tre giorni di interventi che sfatano miti e ricostruiscono il processo scientifico, cercando di dare a tutti le armi per maturare una consapevolezza alimentare. Fra le prime cose da sapere c'è il motivo per cui l'uomo è molto suggestionato dal cibo. Il compito di spiegarlo è del professor Gilberto Corbellini, direttore del Dipartimento di Scienze Umane del Cnr.