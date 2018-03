Mangiare non è solo un atto personale

Gli scienziati invitano a non considerare l'alimentazione come un'operazione personale. La cattiva alimentazione porta a un aumento verticale delle possibilità che sopraggiungano malattie gravi come quelle cardiovascolari o quelle neurologiche. Il peso di queste patologie ricade sulla collettività. La comunità medica e scientifica italiana vuole quindi cercare di cambiare l'approccio. In quest'ottica mangiare non può essere considerato un atto esclusivamente personale, specialmente in un paese che è fra i più longevi al mondo e fra i più sani al mondo, come l'Italia.

Con una aspettativa di vita (dati Oms) di oltre 82 anni, la conseguenza è l'aumentare delle malattie croniche e degenerative entriamo in contatto, in media, nel corso degli ultimi 20 anni della nostra vita. È fondamentale pensare alla corretta alimentazione come prevenzione determinante per alleggerire il già tormentato Servizio Sanitario Nazionale, almeno dal peso economico delle malattie derivate dagli eccessi alimentari. Ecco perché il presidente del Comitato Scientifico del Congresso, Giorgio Dobrilla, e il direttore dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, si schierano convinti a fianco dell'alimentazione come strumento di prevenzione della salute sociale.