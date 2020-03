Trump, i dati dell'Oms sulla mortalità sono falsi. Si valuta un'azione a tutela degli americani senza assicurazione sanitaria

Il tasso di mortalità del 3,4% di cui parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il coronavirus è un "numero falso". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. "E' una mia impressione basata sulle conversazioni che ho avuto con molta gente" spiega quindi Trump, osservando come molte delle persone che contrarranno il coronavirus "si riprenderanno rapidamente, senza neanche vedere il medico".

Il coronavirus rischia di mettere a dura prova i fondamentali del sistema sanitario americano. Non tanto in termini di strutture ma in termini di costi. Una preoccupazione che non sfugge all'amministrazione Trump. Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca sta considerando la possibilità di usare un programma nazionale per i disastri naturali per pagare gli ospedali e i medici che curano pazienti che non hanno l'assicurazione sanitaria.

Nel 2018 circa 27,5 milioni di americani, cioè l'8,5% della popolazione, non aveva un'assicurazione sanitaria, neanche temporanea.