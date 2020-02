Governo: il Pd chiede a Conte di accelerare sulla nuova agenda

Accelerare la verifica di governo, con la definizione del programma della "fase due". E' l'appello che il Pd rivolge in queste ore al premier Giuseppe Conte. Secondo quanto affermano fonti parlamentari.

I Dem ricordano di aver discusso ed elaborato il "piano per l'Italia" con le loro proposte già nella due giorni di Contigliano. Ora l'auspicio è che si vada avanti facendo sintesi ed elaborando la nuova agenda "non per piantare bandierine" ma per rilanciare l'azione di un governo che, come detto più volte, "ha senso solo se fa le cose".