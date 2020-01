Autostrade, piano 2020-23 da 7,5 miliardi e 1.000 assunzioni

Il piano di Autostrade per l'Italia per il periodo 2020-23 vale 7,5 miliardi di euro tra investimenti e manutenzione. Lo annuncia la società in una nota al termine del cda, che ha approvato le linee guida del piano strategico.



Il piano strategico 2020-2023 di Autostrade per l'Italia prevede un programma di assunzioni di 1000 persone tra ingegneri, tecnici, operai, addetti autostradali ed esattori. Lo annuncia la società nella nota, spiegando che "la sicurezza su strada, nei cantieri e nei luoghi di lavoro viene considerata una delle priorità fondamentali per lo sviluppo del piano strategico: per questo verranno sviluppate specifiche iniziative anche in collaborazione con la Polizia Stradale".