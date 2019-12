Salvini, non vado allo scambio di auguri al Quirinale

Matteo Salvini non andrà allo scambio di auguri con le alte cariche dello Stato al Quirinale. Lo annuncia lo stesso leader della Lega a un evento di Confapi.

"È in concomitanza con la recita di Natale di mia figlia. So che ci sarà polemica su questo ma dovendo scegliere... Ubi maior...".

Il segretario della Lega non ha poi voluto commentare l'ipotesi di un governissimo apparsa su alcuni giornali. "E' una invenzione - ha assicurato - non commento le vostre invenzioni...".

Per quanto riguarda la dichiarazione del premier Conte secondo la quale per la Lega ci sarebbe un calo di consensi, Salvini reagisce: ""Conte si preoccupi di una manovra che massacra gli italiani. Se facciamo due passi per Roma vediamo chi tra noi due ha più consenso. Io lo aspetto per una passeggiata".

"Stiamo lavorando..." è poi la risposta di Salvini ai cronisti che gli chiedono se la Lega stia lavorando a qualche sorpresa per il governo in Parlamento prima della chiusura dell'esame della manovra economica.

"Sono d'accordo sui referendum in generale, ho votato quella riforma, ho letto poco fa che sono state raggiunte le firme sufficienti di parlamentari per indire quel referendum. Quando i cittadini confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento secondo me è sempre la scelta migliore", ha inoltre dichiarato a Radio Radicale a proposito dell'iniziativa del Partito Radicale volta a promuovere la convocazione del referendum costituzionale confermativo per la riforma che riduce il numero dei parlamentari.