Alitalia: De Micheli, non escludo un controllo straniero

"Non escludo". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite della trasmissione 'Porta a Porta' su Rai Uno risponde a Bruno Vespa che gli domandava se il controllo di Alitalia potesse passare da italiano a straniero.

"E' ovvio che se straniero potrebbe essere solo europeo", ha aggiunto la ministra. Anche se ha precisato, ora "non sono in grado di dirlo".

Davanti, ha spiegato, "abbiamo sei sette mesi di lavoro molto intenso". De Micheli ha ricordato come nel corso della precedente gara "in seconda battuta come partner si era proposta Lufthansa".