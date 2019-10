Pene dai 9 ai 13 anni di carcere sono state comminate dalla Corte suprema spagnola ai 12 leader indipendentisti catalani, fra cui l'ex vicepremier Oriol Junqueras, che sono stati riconosciuti colpevoli, secondo i giudici, di 'sedizione' e 'appropriazione indebita'. Lo scrivono i media spagnoli e internazionali, fra cui El Pais.

Non sarebbe quindi stata provata la colpevolezza per il reato più grave di 'ribellione' per il quale l'accusa aveva chiesto 25 anni.