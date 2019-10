Pompeo, in Italia c'è il rischio di interferenze russe e non solo

Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza in Vaticano il segretario di Stato americano Mike Pompeo. "Hanno riaffermato l'impegno degli Stati Uniti e della Santa Sede a favore della libertà religiosa in tutto il mondo, e in particolare della protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente - ha riferito dopo l'udienza il portavoce di Pompeo, Morgan Ortagus - il segretario e Papa Francesco hanno anche discusso degli sforzi continui degli Stati Uniti e della Santa Sede per promuovere la democrazia e i diritti umani a livello globale". Nelle prime ore di stamane, Pompeo ha diffuso su Twitter una dichiarazione sul suo incontro di ieri in Vaticano con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e col segretario per i Rapporti con gli Stati, arcivescovo Paul Richard Gallagher. "Grato per la continua cooperazione del Vaticano per promuovere la libertà religiosa, proteggere le minoranze religiose, porre fine alla catastrofe umanitaria in Siria e affrontare le sofferenze del popolo venezuelano", ha scritto il segretario di Stato Usa.

"Certamente il rischio" di interferenze russe nella vita politica italiana "esiste, ma non lo limiterei alla Russia". Ha invece affermato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in un'intervista a La Stampa il cui video è pubblicato sul sito web del giornale. "Ci sono più nazioni che tentano di interferire nelle vicende interne di altri Paesi. Dobbiamo stare con gli occhi aperti e scambiarci informazioni", aggiunge l'esponente dell'amministrazione Trump che parla anche di 5G e di tecnologia cinese.

"Pensiamo che ogni singola informazione che attraversa le loro reti sia a rischio - ha spiegato Pompeo - perché si tratta di un network controllato dal Partito comunista cinese. E quindi chiediamo ad ogni nazione, Italia inclusa, di adottare una propria decisione sovrana tenendo gli occhi bene aperti sul rischio che abbiamo davanti". "I dati di un qualsiasi cittadino italiano trasmessi attraverso un network a cui ha accesso il Pcc è qualcosa che risveglia in me memorie da Guerra Fredda", ha sottolineato.

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo è poi arrivato a Pacentro, paese natale dei suoi bisnonni. Ad accoglierlo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco del centro abruzzese Guido Angelilli. Dopo un breve giro nel comune peligno Pompeo pranzo in un ristorante del centro.

"L'avevo promesso a mio padre e sono venuto", ha raccontato ai cronisti, rivolgendosi a una sua lontana parente, una Pompeo di 96 anni rientrata due anni fa dagli Stati Uniti, proprio mentre era davanti alla casa in cui vivevano i suoi bisnonni.

"Mio padre ha sempre desiderato che vedessi questa casa", ha dichiarato.