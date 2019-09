Riforme: taglio parlamentari in Aula Camera il 7/10

L'Aula della Camera comincerà l'esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre, con la discussione generale. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, fissando le votazioni sul testo per l'8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo.

Il taglio dei parlamentari "è una riforma importantissima per il Paese, e sta alla base dell'accordo di programma su cui si regge il governo", osserva il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà dopo la calendsarizzazione del provvedimento. "Questa riforma - spiega - darà efficacia ed efficienza al Paese con il taglio di 345 parlamentari che consentirà un risparmio di 500 milioni per ciascuna legislatura".

"Ora - incalza il deputato democratico Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo - è possibile il voto favorevole alla riforma che prevede la riduzione del numero dei parlamentari. Grazie all'accordo di governo sono state indicate con chiarezza le condizioni che accompagnano questa misura e che non erano presenti nelle precedenti letture. Dal lavoro da impostare per una nuova legge elettorale, alle necessarie modifiche ai regolamenti delle Camere, a una riforma costituzionale che affronti il tema delle garanzie e degli equilibri da introdurre in base ai nuovi assetti di Camera e Senato". Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo.

"Il via libera alla calendarizzazione della riduzione del numero dei parlamentari avviene dentro il contesto chiarito al momento della formazione del governo e che comprende tre elementi di sistema. Il primo è un ripensamento delle leggi elettorali a partire dai problemi di pluralismo che si pongono al Senato nelle regioni con numero ridotto di eletti.

Il secondo è un adeguamento dei Regolamenti parlamentari. Il terzo è una riforma costituzionale integrativa che affronti alcune questioni di garanzia e di equilibrio costituzionale.

Questioni che saranno oggetto di approfondimenti nei prossimi giorni". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Ceccanti.

"Oggi il capo politico del M5S, ministro Di Maio, riferendosi a una riforma che cambierebbe in modo brutale e inefficiente gli equilibri della Costituzione, parla di 'taglia poltrone', confermando tutta la retorica antipolitica e antiparlamentare del suo movimento". Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Oggi la capigruppo alla Camera - prosegue - deciderà se seguire l'agenda M5S oppure ricondurre entro binari ragionevoli la discussione, prevedendo che prima della riduzione del numero degli eletti si discuta e casomai si adottino i necessari aggiustamenti al quadro complessivo. Il PD - sottolinea Della Vedova - non accetti questa imposizione, dimostri, come ha fatto il Partito Socialista spagnolo, che se governare con i populisti deve significare fare un governo populista, allora non è accettabile"

Il taglio del numero di parlamentari sarà "la prima prova di fiducia di questo governo". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da Rai News 24 a New York.

"Mancavano due ore di lavoro alla Camera - ha ribadito Di Maio - e si potevano tagliare 345 parlamentari per sempre. Ora quelle due ore di lavoro bisogna decidere in quale giorno farle" e questo deve avvenire "il prima possibile, nelle prime settimane di ottobre, in modo che tra quindici giorni tutto il Paese possa sapere che questo governo come primo atto importante ha tagliato 345 poltrone".